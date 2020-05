La situazione emergenziale ha costretto molti artisti a porre un freno sulle esibizioni dal vivo. Emma Marrone ha mostrato su Instagram tutta la sua tristezza per il suo ultimo evento annullato.

Emma Marrone si sarebbe dovuta esibire il 25 maggio, nel giorno del suo compleanno, all’arena di Verona. Questo non è stato possibile a causa della situazione di emergenza che ha costretto gli artisti a fermare gli eventi dal vivo. Nell’ambito di una diretta Instagram, l’artista ha dimostrato tutta la sua tristezza per l’annullamento del concerto.

Si trattava infatti, per Emma Marrone, di un evento molto importante. L’artista, come riporta Today, ha infatti recentemente superato alcuni problemi di salute e questo concerto-evento rappresentava una sorta di “riscatto personale”, una “vendetta nei confronti della vita”, come la stessa Emma l’ha definito nel video.

Emma Marrone: “Volevo dimostrare di avercela fatta ancora”

Il concerto, divenuto “sold out” nel giro di venti giorni dall’uscita dei biglietti, rappresentava una vera e propria occasione per dimostrare la vittoria di Emma Marrone, che si è da poco lasciata alle spalle momenti molto difficili.

L’artista ha lanciato questo messaggio a tutti i suoi fan con le lacrime agli occhi, visibilmente emozionata e rattristata dall’annullamento forzato dell’evento. I progetti, sostiene la cantante, sono tanti, ma purtroppo sono accadute una serie di cose che ci hanno letteralmente cambiato la vita.

Emma, nel corso del suo video ha detto a tutti i suoi fan, con le lacrime sul volto, che voleva essere su quel palco, insieme a tutto lo staff e a tutti i suoi musicisti, per far sentire a tutto il pubblico che lei era lì per loro.

