Il 30% delle persone che hanno contratto il Covid-19 potrebbe avere problemi respiratori cronici anche dopo essere guariti. L’allarme lanciato dagli pneumologi.

I problemi causati all’organismo umano dal nuovo Coronavirus potrebbero non esaurirsi neanche a guarigione avvenuta. Uno scenario che preoccupa non poco, emerso nel corso del meeting della Società Italiana di Pneumologia.

Le “cicatrici” lasciate dal virus sul tessuto polmonare infatti, possono in alcuni casi portare a danni permanenti del sistema respiratorio. Alla luce di questo c’è dunque da attendersi una nuova ondata di patologie respiratorie per la quale sarà necessario potenziare i reparti di pneumologia dei diversi ospedali.

Coronavirus, per un guarito su 3 possibili problemi respiratori cronici

I dati presentati al meeting hanno preso in considerazione anche il follow-up dei pazienti colpiti da Sars nel 2003, comparandoli con quelli relativi al Covid-19. I rischi maggiori riguardano nello specifico le persone per le quali è stata necessaria la terapia intensiva. Per ripristinare la completa funzionalità respiratoria infatti è necessario un periodo, successivo alla guarigione, che può andare dai 6 ai 12 mesi. Ma nel 30% dei casi circa c’è la concreta possibilità di danni irriversibili.

A porre l’attenzione su questa possibile nuova emergenza sanitaria è il dottor Luca Richeldi, pneumologo e membro del Comitato tecnico scientifico. Il rischio di di casi diffusi di fibrosi polmonare dunque – riscontrata sui pazienti Sars anche a distanza di mesi – non è da sottovalutare. La proposta degli esperti è quella di allestire dei centri dedicati esclusivamente al follow-up dei pazienti Covid, rivolti in particolare a seguire gli anziani e i pazienti più fragili.

Per molti di loro infatti potrebbe rivelarsi necessaria una terapia farmacologica di supporto nei mesi successivi alla guarigione dalla malattia così come percorsi riabilitativi specifici.

