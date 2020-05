Covid-19: contagiati anche Andrea Bocelli, la moglie e i figli come rivelato dallo stesso artista toscano proprio in queste ore.

C’è anche Andrea Bocelli tra le persone contagiate da Covid-19. A rivelarlo è, proprio in queste ore, l’artista originario di Lajatico che adesso ha deciso di donare il proprio plasma per la ricerca. Bocelli ha scoperto lo scorso 10 marzo di essere positivo e, una volta guarito, ha scelto di recarsi al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa con l’obiettivo di donare il plasma ai fini della ricerca contro il Coronavirus. Il famoso tenore, però, non è l’unica vittima di famiglia: sono stati infatti contagiati anche la moglie, che ha donato anche lei il plasma, e i suoi 2 figli.

LEGGI ANCHE >>> One World Together, Bocelli e Zucchero nel concerto anti Covid

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Morta Betty Wright: l’icona della musica soul aveva 66 anni

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24