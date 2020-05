Covid-19, l’allarme dei pediatri: anche se solo in rari casi può provocare la morte nei bambini, il virus sembra più potente delalla sindrome di Kawasaki

Covid-19, l’allarme dei pediatri, come il professor Angelo Ravelli, direttore della Clinica di Reumatologia dell’ospedale Gaslini di Genova. Intervistato dal quotidiano online ‘Open’ ha fatto il punto sulla ricerca specifica del virus nei bambini. Ma soprattutto ha avvisato tutti: anche se i casi di morte sono rari (nessuno in Italia) è una malattia molto seria.

Molti l’hanno paragonata alla sindrome di Kawasaki, una malattia vascolare ben consociuta dalla ricerca. In realtà anche secondo Ravelli rischia di essere un problema molto più grave, nei numeri e nei sintomi. Il professore ha spiegato come in alcuni casi siano assenti le caratteristiche della Kawasaki. Oppure “i pazienti manifestano dolori addominali, vomito, interessamenti del miocardio che non sono sintomatologie tipiche della Kawasaki».

Evoluzioni che propri per questo possono essere anche più serie della classica Kawasaki: “Una grossa quota di bambini ha alcuni sintomi, magari non tutta la costellazione della sintomatologia che riconduce alla malattia di Kawasaki”. Il prossimo passo quindi sarà capire quale collegamento ci sia. Cioè se il virus assume forme che ricordano la Kawasaki oppure provochi forme più gravi e quindi più aggressive aggravando in sintomi tipici.

Sono diversi anche i numeri snocciolati da Ravelli. A New York sono stati registrati 160 casi in poco tempo. In Italia dovrebbero essere fra i 100 e i 150 casi, soprattutto nelle zone più colpite dall’epidemia. Ma la sindrome sembra avere una bassa mortalità. In tutto tre decessi a New York e uno in Francia, anche se la guardia non può essere abbassata

Covid-19 e malattia di Kawasaki, l’ISS diffonde numeri più confortanti



Covid-19 e bambini, anche il professor Ravelli cerca di rassicurare i genitori: “Il messaggio non è di allarme, ma di informazione. Devono sapere che i bambini eccezionalmente possono ammalarsi di questa patologia, che può avere un decorso serio. Ma abbiamo delle terapie e la prima cosa da fare è contattare il pediatra di famiglia”.

Ma i bambini che hanno avuto la malattia di Kawasakisono più esposti al rischio maggiore di contrarre l’infezione da Covid-19? No, come attesta l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in un documento appena pubblicato sul suo sito. L’Iss sottolinea come i datio al momento siano tranquillizanti. Sino al 14 maggio, fra i 29.692 deceduti positivi all’infezione sono stati rilevati 3 casi nella fascia di età 0-19 anni.

Il rapporto dell’Iss si basa su un documento pubblicato dall’Ecdc (European centre for disease prevention and control) il 15 maggio. Qui sono riportati 230 casi sospetti nell’Unione Europea e nel Regno Unito, con due decessi. I giiovani pazienti colpiti hanno un’età media di 7-8 anni e arrivano fino 16 anni. Secondo le statistiche, lo sviluppo della sindrome segue di 2-4 settimane il picco di infezione da Covid-19. E le caratteristiche della sindrome comprendono un’eccessiva risposta infiammatoria, con febbre alta, shock e interessamento del miovardio oltre che gastrointestinale.

