Coronavirus, l’Italia sarà pronta per una seconda ondata giudicata inevitabile dagli esperti. Lo riferisce con sicurezza Roberto Speranza, ministro della Salute, intervenuto ai microfoni di Sky.

Coronavirus, una seconda ondata arriverà e l’Italia si farà trovare pronta. Parola di Roberto Speranza, ministro della salute. Intervenuto ai microfoni di Sky, il referente politico ha infatti assicurato che il Governo si sta organizzando nel migliore dei modi per impattare un nuovo flusso epidemiologico.

Coronavirus, l’avviso del ministro Speranza

La matematica, nonostante tutte le buone indicazioni del caso, sembrerebbe aver emesso il suo ineluttabile verdetto: una nuova ondata ci sarà eccome. “E’ temuta da tutti gli scienziati del mondo – riferisce Speranza -, e noi che abbiamo il compito delle decisioni politiche non possiamo sottovalutare tale incombenza. Dobbiamo farci trovare pronti, ed è anche per questo che abbiamo aumentato del 115% i posto in terapia intensiva”.

Speranza, tuttavia, non nasconde la propria inquietudine: “Siamo preoccupati per un possibile ritorno dell’ondata, ed è per questo che dobbiamo farci trovare pronti. Non solo noi responsabili ma anche il Paese intero nella sua interezza”. Ma bisognerà osservare gli sviluppi entro le prossime due settimane per capire se e quali danni ha portato la riapertura totale.

Nel frattempo sono positive le notizie che giungono dalla Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti solo 397 positivi per 230.555 casi totali, mentre i deceduti sono ‘appena’ 78 per un record assolutamente positivo dal momento più buio a oggi. Nel complesso, invece, salgono a 32.955 i decessi. I guariti sono invece 2.677, per un quadro unico di 144.658 da inizio crisi.

