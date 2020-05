Coronavirus, è disastro totale in Brasile. E secondo uno studio universitario i numeri sarebbero addirittura 7 volte più alti dei dati ufficiali finora divulgati.

Il Brasile sprofonda sempre di più nell’incubo coronavirus. Sono attualmente 376 mila i casi confermati nel Paese sudamericano, con quasi 24.000 decessi in totale. Numeri tremendi e che rendono la terra verdeoro la seconda nazione più afflitta del mondo dopo gli Stati Uniti.

Coronavirus in Brasile, lo studio choc

E il quadro, in realtà, potrebbe essere ancor più disperato del previsto. Lo evidenzia uno studio dell’università federale di Pelostas, nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul. Secondo quanto emerso da uno studio, infatti, i numeri reali sarebbero sette volte più alti dei dati ufficiali finora divulgati.

Pedro Hallal, epidemiologo che ha preso parte all’indagine, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sulla base delle nostre ricerche, possiamo affermare con assoluta tranquillità che il conteggio in Brasile non dovrebbe essere fatto in migliaia ma in milioni”. São Paulo per esempio, la città più afflitta con 380 mila infetti, avrebbe in realtà dei numeri cinque volte superiore rispetto a quelli pubblicati dalle Istituzioni.

Ma il presidente Jair Bolsonaro continua imperterrito sulla propria strada. “Questo lockdown, questa storia di chiudere tutto, non è la soluzione. Questa, piuttosto, è la strada verso il fallimento e la distruzione del Brasile”, ha infatti riferito diversi giorni fa. Motivi per cui, diversamente da come è avvenuto in Italia, la chiusura è solo parziale malgrado lo scenario attuale.

