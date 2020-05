Grazie al Coronavirus molto probabilmente si dirà addio alle trasferte di lavoro. Saranno, infatti, sostituite con una videochiamata.

La pandemia da Coronavirus ci ha insegnato, e continua ad insegnarci, tantissime cose ogni giorno e per un certo verso ci sta rendendo la vita ed il futuro più semplice. Alla fine di questa pandemia, molte delle nostre abitudine saranno abbandonate e sostituite e favore di una quotidianità più sedentaria.

Infatti proprio grtazie alla pandemia abbiamo capito che molti lavori possono essere svolti a casa, direttamente dal proprio letto grazie ad un computer portatile. Ed è proprio per questo che possiamo annunciare l’addio alle trasferte di lavoro, ai ristoranti, i voli e gli spostamenti pagati direttamente dall’azienda. Il coronavirus ci ha insegnato che tutto ciò può essere sostituito da una semplice videoconferenza su Zoom, o su altri siti per conference call. Adesso basta solamente un link, un laptop e possiamo assistere ad una riunione direttamente da casa.

Addio a trasferte di lavoro: prevista una perdita 820 miliardi di dollari per il settore dei viaggi

Eliminando le trasferte di lavoro, però avremo una grossa perdita soprattutto nel settore dei viaggi. Infatti è stimata una perdita di ben 820 miliardi di dollari, 190 se viene considerata solamente l’Europa. Andranno infatti a perderci specialmente i trasporti come treni, aerei, taxi, ma anche i ristoranti, il tutto in precedenza pagato dall’azienda.

Così adesso per i meeting speciali basterà una videoconferenza con programmi come Zoom, Meet o Teams. Tutto ciò però comporterà tagli di budget da paèrte delle aziende, visto che sui viaggi all’estero pendono infinite questioni di quarantena, ma soprattutto di sicurezza. Così una volta che si ritornerà a viaggiare sarà solamente per piacere e non più per lavoro.

Finisce così l’epoca delle trasferte per lavoro, per dare spazio ad un’epoca più sicura e che ci permetterà di lavorare direttamente da casa. Come previsto, il Coronavirus sta lentamente cambiando alcune abitudini che duravando da decenni, diventaando un “turning point” fondamentale nella vita di tutti i giorni. Ad apprezzare questo cambiamento è soprattutto l’ambiente che vedrà diminuire l’inquinamento aereo.

L.P.

