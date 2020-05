Calciomercato Juventus, il Manchester United vuole cedere Pogba ma i bianconeri sono limitati da un ostacolo ben preciso: ecco quale

Nelle ultime finestre di mercato si è parlato intensamente della possibilità da parte della Juventus di riportare Paul Pogba a Torino. A frenare i bianconeri è stata sempre la valutazione del Manchester United di oltre 160 milioni di euro per il centrocampista francese. In questi mesi, però, il direttore sportivo Paratici stava studiando la miglior formula per sbloccare il tutto e regalare nuovamente ai tifosi il loro beniamino in vista della prossima stagione.

Ora, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo United avrebbe abbassato le pretese per il calciatore chiedendo ‘solo’ 100 milioni di euro tondi tondi per lasciarlo partire. Un occasione da cogliere al volo verrebbe da dire, ma la dirigenza della Vecchia Signora non è più tanto d’accordo.

Calciomercato Juventus, il ‘problema’ che allontana Pogba

Secondo quanto filtra negli ambienti di calciomercato, i bianconeri ad oggi reputano l’operazione Pogba impossibile. Nonostante lo United abbia abbassato sensibilmente le richieste, vista la situazione economica attuale 100 milioni restano davvero troppi.

Il problema principale, però, risiede nell’ingaggio del calciatore. Prima che il coronavirus si insediasse nelle nostre vite, il calciatore e l’agente Mino Raiola chiedevano 20 milioni di euro netti a stagione. Nelle idee della Juventus, in vista futura, ci sarebbe una sorta di salary cap che non andrebbe oltre i 9 milioni di euro all’anno per un singolo giocatore. Certo, l’eccezione potrebbe esserci ma non appare questo il caso.

Per il centrocampo si valutano profili, ora, che nel complesso costano molto meno. Nel mirino ci sono Jorginho del Chelsea (60 milioni di euro), Sandro Tonali del Brescia (40 milioni di euro), Kai Havertz del Bayer (90 milioni di euro), Leandro Paredes del PSG (30 milioni di euro) ed Allan del Napoli (45 milioni di euro).

