Bundesliga, Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: gli highlights del big match della ventottesima giornata del campionato tedesco.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 0-1. La ventottesima giornata di Bundesliga ha visto scontrarsi le due squadre più forti del campionato tedesco. Dopo il primo tempo ricco di emozioni, chiusosi con il vantaggio dei bavaresi grazie al goal del venticinquenne Joshua Kimmich, il match non ha subito variazioni nella ripresa e si è concluso con la vittoria, seppur stretta, del Bayern.

La sfida di Dortmund ha visto scontrarsi, tra gli altri, anche i due attaccanti più forti del momento: Erling Haaland, vera e propria promessa del calcio mondiale, e il 31enne Robert Lewandowski, che non ha bisogno di presentazioni.

Doppio cambio nell’intervallo per Lucien Favre, che ha sostituito Delaney e Brandt per Can e Sancho.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: gli highlights del big match

Il match, che a causa dell’emergenza Coronavirus è stato disputato a porte chiuse ha visto trionfare il Bayern Monaco per 0-1 grazie alla rete, allo scadere del primo tempo, di Kimmich. Grazie a questa vittoria, il Bayern Monaco allunga sulla rivale.

DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney (46′ Emre Can), Guerreiro; Brandt (46′ Sancho), Haaland (73′ Reyna), Hazard. All. Favre

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (84′ Hernandes), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (86′ Javi Martinez), Müller, Coman (74′ Perisic); Lewandowski. All. Flick

Marcatori: 43′ Kimmich

Ammoniti: Hummels (D), Muller (B), Dahoud (D), Davies (B)

