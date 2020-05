Allarme infortuni in Bundesliga, il campionato tedesco è ripreso e stanno venendo fuori dei dati davvero parecchio interessanti dopo poche gare disputate.

La Bundesliga è al momento uno dei pochissimi campionati al mondo ad aver ripreso regolarmente la stagione calcistica. Si sta giocando da giorni e questo ha ovviamente resi milioni di amanti del calcio in Germania felici. In Germania ma anche nel resto del mondo, dato che la Bundesliga è comunque un campionato di livello molto alto che è interessante ed avvincente da guardare, soprattutto dopo mesi di partite sospese a causa del COVID-19. Eppure c’è un dato che sta preoccupando e non poco e che sta suscitando l’interesse di esperti ed opinionisti sportivi. Nelle ultime partite disputate, infatti, c’è stato un filo rosso conduttore: gli infortuni. Ci sono stati infatti tantissime pause durante le gare

Allarme infortuni, in Bundesliga aumento del 266%

Secondo le ultime statistiche riportate da Il Corriere dello Sport, il numero di problemi che i giocatori in Germania stanno riportando è davvero alto, troppo alto. Secondo le stime il numero di infortuni registrato è aumentato del 266%, trasformandosi dallo 0,27 a partita allo 0,88 a gara. Un aumento netto, quasi triplo, delle interruzioni di gara per far entrare i soccorsi medici nel campo. Al momento sono addirittura 65 i giocatori che non possono giocare per problemi fisici, con una spaventosa media di 3 infortuni per ogni squadra del campionato. Questo ovviamente sarà oggetto di studi e di analisi approfondite.

