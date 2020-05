Bisogna fare attenzione ai backup di Whatsapp nella versione per iPhone: risultano non protetti e potrebbero finire nelle mani dei malintenzionati

Come ben sappiamo, già da un po’ di tempo, Whatsapp ha fatto un passo avanti in termini di sicurezza inserendo la crittografia end-to-end nelle chat. Questa tecnologia si basa su un sistema di comunicazione cifrata nel quale i messaggi non sono leggibili da terzi.

Purtroppo però, per quel che riguarda la versione dedicata agli iPhone, è stata trovata una falla per quel che riguarda i backup. Essi, infatti, non sono dotati dello stesso sistema di cui sopra e la conferma arriva dalle Faq ufficiali dell’app. Questo permette a terzi malintenzionati di accedere ad alcuni dati sensibili e poter rubare anche intere chat.

Whatsapp ed il problema dei backup su iPhone: pronto un aggiornamento

Il bug dell’applicazione sta vedendo gli esperti della Facebook Inc. al lavoro per rilasciare un nuovo aggiornamento e risolvere una volta per tutte il problema della sicurezza. Al momento la nuova versione non è ancora disponibile perché è ancora in fase di test, ma potrebbe essere disponibile nel breve tempo. Ovviamente essa vedrà protetti poi sia i media che i messaggi.

Intanto, l’ultimo studio condotto da Blogmeter vede Whatsapp vincere incontrastata tra le app di messaggistica esistenti. Tra i giovani, per quel che riguarda i social network in generale, crescono TikTok e Twitch. Domina invece ancora Facebook tra la fascia di pubblico degli over 45.

