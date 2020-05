Da Istanbul, la capitale della Turchia, arrivano immagini meravigliose del Bosforo che, pochi giorni prima del termine del lockdown, si è tinto di turchese

Il Coronavirus ha costretto tantissimi paesi in tutto il mondo ad un lockdown forzato. Vietato ogni spostamento per cercare di limitare l’innalzamento della curva di contagio. Tra gli innumerevoli danni provocati dal blocco totale, a giovarne è stata la natura. Nelle scorse settimane sono arrivate tantissime immagini di animali selvatici nella piena civiltà o di mari incredibilmente puliti.

In Turchia, il lockdown è attivo, e lo sarà ancora per qualche giorno. Nelle scorse ore, da Istanbul sono arrivate alcune immagini del Bosforo decisamente incredibili. Lo stretto, che divide la parte europea da quella orientale della città, si è colorato di un colore molto simile al turchese. L’evento è stato possibile anche grazie a determinate condizioni atmosferiche.

Turchia, lo spettacolare Bosforo turchese: le immagini da Istanbul

Le spettacolari immagini che stanno arrivando in queste ore da Istanbul, in Turchia, mostrano le acque del Bosforo limpide e pulite come mai prima d’ora. O quasi. In realtà, circa un mese fa ci fu un episodio molto simile, col lockdown già in vigore. Secondo quanto riferito da Huseyin Toros, un esperto di meteorologia turco, il tutto sarebbe conseguenza di alcuni forti venti che spirano da nord-est.

Secondo la Nasa, invece, l’effetto sarebbe dovuto alla crescita del coccolitoforo, un particolare microrganismo rivestito di carbonato di calcio. Il suo “potere”, come riferito dagli esperti, sarebbe quello di rendere l’acqua lattiginosa, conferendole un effetto limpido e dalla colorazione turchese.

