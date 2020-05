Trentino, bimbo incontra un orso in montagna: “Sono riuscito a scappare”. Il segreto per salvarsi, raccontato dal piccolo malcapitato, è non guardarlo mai negli occhi

Non deve essere stata una giornata facile per il piccolo Alessandro, incappato in una vicenda insolita quanto spaventosa. Il bambino di 12 anni stava facendo una passeggiata in montagna assieme alla mamma e al compagno di quest’ultima, vicino Sporminore, in Trentino Alto Adige.

In un bellissimo sentiero tra i cespugli, però, si nascondeva un orso, a poco più di duemila metri di altitudine. Appena il bambino è passato di lì, l’animale si è mosso insospettito.

La famiglia del bambino ha ripreso la scena, filmando tutto con lo smartphone e condividendo poi il video sui social.

Trentino, bimbo incontra un orso in montagna: “Sono riuscito a scappare”

Secondo quanto si legge dalle colonne della Stampa, Alessandro ha raccontato il modo in cui è riuscito a salvarsi dall’aggressione dell’orso: “E’ stato un giorno bellissimo, ho coronato il mio sogno, quello di vedere un orso così da vicino. Quando l’ho visto spuntare dai cespugli ero davvero molto emozionato”.

Quella che poteva essere una tragedia è stata vissuta dal bimbo come una grande avventura, tra lo spavento della mamma e del suo compagno.

Il dodicenne ha voluto poi raccontare il segreto per non essere aggrediti: “L’importante è non guardarlo mai negli occhi e mantenersi ad una giusta distanza. Bisogna rimanere calmi e non farsi prendere dal panico. Mi sono davvero divertito”.

La famiglia Franzoi stava facendo un picnic domenicale nel cuore delle Dolomiti, quanto hanno dovuto fare i conti con l’insolito imprevisto. A sentire Alessandro deve essere stata una passeggiata di salute, certo che a vedere il video non so in quanti avrebbero mantenuto i nervi così saldi.

