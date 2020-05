Silvia Romano esce dopo aver rispettato i 14 giorni di quarantena imposti dalla legge, è uscita di casa per recarsi in un centro estetico.

Il nome di Silvia Romano è senza dubbio tra i più nominati e più ricercati in queste settimane. La giovane ragazza italiana ha passato quasi due anni bloccata in oriente, sequestrata da gruppi terroristici di fondamentalisti islamici. Ora però, grazie all’ennesima operazione riuscita dell’AISE, la giovane Silvia è stata portata a casa e potrà, piano piano, riprendere la sua vita.

Anche se non totalmente come era prima dato che mentre era prigioniera pare abbia deciso di convertirsi alla religione musulmana. A confermare questa apertura per la religione musulmana sono le immagini che la riprendono mentre sorride col velo, tipico della religione islamica, nonché il suo nuovo profilo ufficiale Facebook.

Silvia Romano finisce la quarantena, prima tappa un centro estetico

Oggi Silvia Romano è uscita di casa dopo i 14 giorni di quarantena che il governo prescrive a chiunque sia stato all’estero a causa del COVID-19. Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, la ragazza avrebbe deciso di uscire insieme la madre per recarsi in un centro estetico.

Le due sono uscite dal proprio palazzo per rifugiarsi immediatamente in un taxi e per nascondersi da occhi indiscreti. Un pomeriggio normale, uno dei tanti che, si spera, attendono Silvia Romano dopo la sua difficile esperienza di ostaggio all’estero. Magari senza fake news che girano su di lei e che la vorrebbero camminare nuda per strada, si spera.

