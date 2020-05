Alla ripartenza della Serie A potrebbero essere inserite nel regolamento le infrazioni per Covid-19: ipotesi ammonizione per chi non rispetta le regole

Con l’emergenza Covid-19 che in Europa sta finalmente scemando, anche i campionati di calcio si apprestano a ripartire. Ma dopo il Coronavirus lo sport più popolare del mondo potrebbe, almeno per un po’, davvero non essere quello che abbiamo sempre conosciuto. Non solo per gli spalti vuoti, per le mascherine in panchina e per le esultanze contenute, senza abbracci e feste di gruppo. Ma anche dal punto di vista regolamentare. Da adesso in poi, infatti, gli arbitri oltre le infrazioni tipiche del gioco come falli e posizioni di fuorigioco, potrebbero sanzionare anche i comportamenti non conformi al protocollo di sicurezza sanitaria. Le linee guida definitive che la Figc dovrà presentare al Comitato tecnico scientifico e al Governo per la ripartenza della Serie A comprendono regole, che potrebbero costare l‘ammonizione per i protagonisti in campo.

Serie A, al vaglio le infrazioni per Covid: ammonizione per chi non rispetta le regole del protocollo

Anche il calcio italiano è pronto a ripartire dopo l’emergenza Covid-19, ma il gioco più amato nel nostro Paese sarà soggetto a dei cambiamenti epocali, ma inevitabili. Nel protocollo sanitario si indica chiaramente dovranno essere evitate strette di mano pre-partita, abbracci dopo un gol e la produzione di saliva in campo. L’ipotesi al vaglio è quella che tali infrazioni potrebbero essere punite con il cartellino giallo e perciò influire anche sull’esito della gara. La Serie A guarda da vicino la Germania, dove il calcio è ripartito 10 giorni fa, anche se anche in Bundesliga ci sono stati comportamenti borderline che non sono stati sanzionati. Questa è una delle novità più importanti della ripartenza del campionato, oltre quella, già stabilita, delle 5 sostituzioni a partita, da effettuare in massimo 3 momenti diversi.

