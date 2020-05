I lavoratori della Dhl Express, per quest’oggi 25 maggio, hanno indetto uno sciopero di 24 ore e quindi le consegne su tutta Italia potrebbero subire ritardi

Quest’oggi 25 maggio è stato indetto lo sciopero di 24 ore che coinvolge i lavoratori del corriere Dhl Express. Le consegne, dunque, potrebbero subire dei ritardi nella prima parte di questa settimana su tutto il territorio nazionale. L’intera filiera, da autisti a magazzinieri, è praticamente ferma.

Si è arrivati a questa decisione dopo che l’incontro con i dirigenti lo scorso 20 maggio non ha per niente soddisfatto i sindacati. Ad esprimersi sono stati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti con una nota congiunta. Il fermo di oggi ha l’obiettivo di combattere in favore del diritto alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla difesa del salario.

Sciopero Dhl, le richieste dei sindacati

I sindacati denunciano quello che è il ricorso smodato agli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda. Questo ha causato ai dipendenti tre fattori negativi: forte stress, mancato reddito e carichi di lavoro eccessivi.

Con la direzione si vuole trattare anche il mancato riconoscimento dei compensi economici per il personale nelle giornate di cassa ordinaria e l’indisponibilità, da parte della Dhl, a riconoscere un premio economico a coloro che, mettendo a repentaglio la propria salute, non hanno smesso di operare anche nei periodi in cui il paese versava in gravi condizioni a causa della pandemia da coronavirus.

