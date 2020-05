Joseph Perfection, ex calciatore della Roma, è morto a soli 21 anni. Il calciatore africano è stato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato possibilità. Arriva anche il messaggio di cordoglio della stessa Roma.

Dramma nel mondo del calcio: è morto Joseph Perfection, ex calciatore della Primavera Roma, a soli 21 anni. L’atleta camerunense è stato stroncato da un infarto. Classe 98, sbarcò in Italia nel 2014 dove fu subito protagonista di una disavventura.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

Portato nel Belpaese da un personaggio che gli promise una carriera a livelli professionistici, fu infatti abbandonato alla stazione di Roma Termini. Non avendo dove andare né soldi, entrò nei circuiti d’accoglienza. Giochò poi per ‘Liberi Nantes’, un’associazione dilettantistica proiettata ad accogliere anche ragazzi meno fortunati.

Alla Roma fu portato dall’ex Ds Walter Sabatini, e fu di fatto l’ultimo acquisto del dirigente prima che rassegnasse le dimissioni. L’avventura nella Capitale tuttavia non si rivela fortunata come tutti avrebbero sperato e non c’è stato spazio per l’esordio in prima squadra prima dell’addio dopo due anni.

