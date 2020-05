Estiva, fresca, facile e veloce: come preparare un’ottima crema caffè

Le temperature si alzano, la voglia d’estate diventa sempre più concreta. Perché non partire da ciò che mangiamo in spiaggia? Basta un po’ di fantasia per immaginarsi sotto l’ombrellone con la crema caffè, ma in realtà siamo noi a prepararla. Vediamo come si fa.

INGREDIENTI

70 g Caffè della moka

40 g Zucchero

300 g Panna fresca liquida

Procedimento per la crema caffè

Per preparare una freschissima crema caffè, partire dalla moka. Fatto il caffè, mettere lo zucchero a piacere, fino a farlo sciogliere, quindi lasciar raffreddare.

In una ciotola, montare la panna con uno sbattitore elettrico. Non appena raggiungerà una consistenza spumosa, aggiungere il caffè zuccherato ed ormai raffreddato. Versare a filo e continuare a montare.

Una volta che risulterà montato completamente, coprire con la pellicola e conservare in frigo almeno un’ora prima di consumarla.

CONSIGLIO: potete servirla in un bicchierino, decorando con dell’altra panna o del cacao spolverato. E’ ottimo accompagnato anche dal gelato a vaniglia oppure da dei semplici biscottini.