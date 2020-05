Lutto nel mondo del basket: è morto, all’età di 84 anni, il leggendario allenatore del college Eddie Sutton. Fu il primo a condurre quattro scuole all’NCAA.

Il mondo del basket piange una figura leggendaria. Come riporta il portale americano CNN, è morto all’età di 84 anni, una vera e propria leggenda tra gli allenatori del college basket: Eddie Sutton. Come leggiamo dalla fonte, Sutton fu il primo allenatore a portare quattro diverse scuole al campionato NCAA.

L’allenatore, come hanno fatto sapere i familiari, è morto nella sua casa, a Oklahoma, per cause naturali. Lo storico allenatore, è stato per ben quattro volte “allenatore nazionale dell’anno”. Come riporta la CNN, era stato anche uno dei nove eletti alla Naismith Memorial Hall of Fame, ad aprile. Come leggiamo dalla fonte, Sutton sarà inserito postumo, insieme alla leggenda del basket mondiale, Kobe Bryant.

Leggi anche >>> Spara alla compagna e poi si suicida: morto l’attore Hagen Mills

Basket: morto Eddie Sutton, aveva 84 anni

Come riporta la CNN, Eddie Sutton ha vinto ben 806 partite, in 37 stagioni. L’allenatore è inoltre apparso in tre Final Four. Il leggendario allenatore, vincitore di 17 campionati, ha allenato in diverse scuole. Per ben 11 anni è stato l’allenatore presso l’Università dell’Arkansas, mentre per 16 anni ha allenato l’Alma Mater, nello Stato di Oklahoma.

Proprio con l’Alma Mater, l’allenatore ha raggiunto l’apice della sua carriera. Sutton condusse la squadra a due Final Four: una nel 1995 e una nel 2004.

L’Università di Oklahoma ha espresso tutto il suo dolore e il suo cordoglio per la scomparsa dello storico allenatore. Burns Hargis, Presidente dello stato di Oklahoma, ha dichiarato che Sutton “sarà sempre venerato e amato dalla Cowboy Family”. L’Università è profondamente rattristata per la scomparsa del leggendario Coach.

Potrebbe interessarti anche: Morto Paul Thorel, un rivoluzionario dell’arte

F.A.