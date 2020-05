A Milano, dopo le scene di affollamento davanti ai locali, non sarà più possibile vendere bevande da asporto dalle ore 19. Ecco la prima misura anti-Covid del sindaco Sala

Dopo che nel primo week-end di libertà della fase 2 si sono verificate molte scene di assembramenti nei locali della movida in tutta Italia, arriva il primo provvedimento. A Milano, infatti, il sindaco Giuseppe Sala ha disposto un’ordinanza con la quale si vieta la vendita di bevande d’asporto dopo le ore 19. La decisione è avvenuta dopo l’incontro tra il primo cittadino e il prefetto meneghino Renato Saccone. L’ordinanza prevede che le persone potranno consumare seduti al tavolo, ma non in strada e questo vale anche per tutti i negozietti situati in prossimità. “Per il controllo degli assembramenti metteremo in campo tutto il personale delle forze dell’ordine che servirà” ha affermato Sala.

Covid-19, a Milano bevande da asporto vietate dopo le 19: la decisione del sindaco Sala

E’ bastato uno solo week-end di libertà, dopo due mesi di lockdown, per far scattare l’allarme. Per i troppi assembramenti, con molte persone senza mascherina nelle vie della movida, i sindaci stanno prendendo delle contromisure. Così ha fatto quello di Milano Beppe Sala, che ha vietato la vendita di bevande d’asporto dopo le ore 19. C’è preoccupazione nelle città italiane per la gente che nei giorni scorsi ha preso d’assalto le vie dei centri storici, non rispettando le norme di sicurezza sul distanziamento sociale. Sala, che terrà un incontro analogo con il prefetto all’inizio della settimana prossima, ha annunciato che “verrà verificata la situazione del prossimo week-end e poi saranno prese nuove decisioni“. L’ordinanza è stata recepita dagli esercenti, che tramite il rappresentante milanese dell’Epam Lino Stoppani, “accettano un provvedimento equilibrato rispetto ai rischi in una situazione di emergenza“.

