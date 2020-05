Meteo, tempo prevalentemente stabile e soleggiato con qualche addensamento su Alpi, Appennini ed in Campania: temperature in lieve diminuzione

L’arrivo dell’alta pressione delle Azzorre regalerà a questo inizio di settimana un tempo generalmente stabile e soleggiato. Nonostante ciò, vi saranno i residui della precedente attività depressionaria che vedrà le temperature calare leggermente. Rimarremo comunque nel contesto di un clima molto mite e gradevole.

Al Nord la giornata sarà dominata dal bel tempo, ma questo non impedirà qualche addensamento sulle Alpi Orientali con tanto di rovesci. Stesso discorso vale per il Centro che vedrà nubi sparse sull’Appennino e le coste del Lazio. Al Sud saranno Campania, Basilicata e Calabria ad essere interessate da banchi di nebbia. Sulle Isole principali il tempo non vedrà fenomeni di alcun tipo, prevarrà dunque il sole. Le temperature su tutto il territorio non supereranno i 27 gradi, le minime calano anche sotto i 10 gradi (Potenza 7, ndr). Mari generalmente mossi o poco mossi. Venti deboli o assenti.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Domani il tempo continuerà ad essere stabile anche se vi saranno addensamenti pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino ed alcune zone di Sardegna e Sicilia. Possibili piovaschi sulle aree dolomitiche.

Mercoledì, invece, la formazione di venti freddi provenienti dai Balcani potrebbero portare un’onda depressionaria nuova e quindi creare instabilità lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle Alpi piemontesi occidentali. Il resto della settimana potrebbe continuare su questa scia.

Temperature minime e massime

Aosta 12/25

Torino 13/25

Milano 13/25

Trento 10/25

Bolzano 10/27

Venezia 14/21

Trieste 14/21

Genova 17/22

Bologna 14/24

Firenze 14/26

Ancona 14/19

Perugia 11/20

Roma 12/27

L’Aquila 9/19

Pescara 15/20

Campobasso 9/17

Napoli 13/25

Bari 15/20

Potenza 7/16

Catanzaro 12/24

Palermo 17/24

Cagliari 17/25

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !