Lampedusa: un gruppo di pescatori ha avvistato un esemplare di squalo bianco. Si tratta di una femmina di grandi dimensioni, almeno 5 metri.

Incredibile avvistamento al largo di Lampedusa. Come riporta il Giornale di Sicilia, infatti, un gruppo di pescatori ha avvistato e filmato un esemplare di squalo bianco. In base a quanto si apprende, si tratta di un esemplare femmina, di grande portata, almeno 5 o 6 metri di grandezza.

In base a quanto leggiamo dalla fonte, ad oggi, gli avvistamenti di esemplari di questo tipo sono sempre più rari e le immagini che ci hanno restituito i pescatori sono infatti rare, per i tempi che corrono. La ripresa del video è stata pubblicata anche su Twitter, dalla pagina Tweet News.

Leggi anche >>> Fase 2: in arrivo il bando per 60 mila “;assistenti civici” di vigilanza

Il video pubblicato su Twitter dalla pagina Tweet News, riporta chiare immagini di quanto hanno visto i pescatori al largo di Lampedusa. Un enorme squalo bianco, grande almeno 5 o 6 metri si è avvicinato alla loro barca. Uno dei pescatori ha avuto la freddezza di riprendere con il suo cellulare l’accaduto.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Israele ha isolato 8 anticorpi per combattere il virus

Enorme squalo bianco avvistato sulla costa in #Italia 😱😱😱 Un gruppo di pescatori siciliani si imbatte in uno squalo bianco lungo 5 metri: ecco il #video e cosa è successo in mare aperto a Lampedusa. pic.twitter.com/A7FT7yv1ft

— Tweet News (@tweetnewsit) May 24, 2020