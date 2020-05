Brutta notizia per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è fermato per un infortunio in allenamento, e rischia un lungo stop

Pochi minuti fa, durante la sessione mattutina di allenamenti a Milanello, lo svedese Zlatan Ibrahimovic si è dovuto fermare per un fastidio al polpaccio. Nel pomeriggio ci saranno gli esami del caso, ma si teme un lungo stop. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, potrebbe trattarsi di un problema al tendine d’Achille.

In tal caso, l’infortunio sarebbe ben più grave del previsto e costringerebbe il numero 21 rossonero ad uno stop prolungato. Se già la permanenza di Ibrahimovic al Milan era tutt’altro che certa, questa ulteriore tegola potrebbe mettere la parola fine sulla seconda avventura a San Siro del fuoriclasse ex Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic, l’infortunio complica il suo futuro al Milan: le ultime

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è più in bilico che mai. Se già la situazione non era delle migliori, il brutto infortunio che potrebbe tenerlo fuori per mesi rischia di compromettere definitivamente la sua avventura in rossonero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore avrebbe dato il suo ultimatum alla società di via Aldo Rossi.

La volontà dell’ex Los Angeles Galaxy è quella di capire le intenzioni del Milan prima della ripresa del campionato. In attesa dell’arrivo di Rangnick, e con Maldini e Massara ormai pronti a lasciare, spetta a Ivan Gazidis convocare Ibrahimovic in sede per discutere dell’eventuale rinnovo contrattuale. Se venissero confermati i problemi al tendine d’Achille, una sua conferma anche per l’anno prossimo significherebbe comunque non averlo a disposizione almeno fino a gennaio 2021.

