L’argomento caldo di giornata è l’idea del governo di assumere circa 60.000 assistenti civici, con il compito di controllare le persone nella fase 2. Le scene di questi giorni, con i cittadini che sono tornati liberi di circolare e frequentare gli esercizi commerciali, dopo oltre due mesi di lockdown, hanno fatto scalpore; da qui la trovata di avere a disposizione nuovo personale per cercare di arrivare laddove non arrivano le forze dell’ordine. Ovviamente la notizia è stata duramente criticata dalle opposizioni, ma anche dai comuni cittadini sui social. Inoltre, secondo quanto riportato dall’Ansa, dal Viminale fanno sapere di “non essere stati mai informati dal governo” e che “senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno“, gli assistenti “non comporteranno lavoro aggiuntivo per i Prefetti e per le forze di polizia“.

Covid-19, arrivano gli assistenti civici: un’arma in più per controllare le persone nella fase 2?

In mattinata è arrivo l’annuncio del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, in accordo con Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione dei comuni italiani (Anci). 60.000 volontari tra chi chi non ha lavoro, né alcun vincolo lavorativo, chi percepisce il Reddito di Cittadinanza e chi usufruisce di ammortizzatori sociali, potrà accedere al bando, in uscita la prossima settimana. L’obiettivo è quello di avere un più ampio monitoraggio della popolazione in questa fase di riapertura, che tra pericolosi assembramenti e mancato uso delle mascherine non sempre si è comportata in modo totalmente ligia. Le prime reazioni contrarie arrivano sia dalle forze dell’opposizione, che dall’interno dell’esecutivo stesso. Il governatore del Veneto Luca Zaia parla di “sconfitta sociale”, mentre ancora più duro Matteo Renzi, che definisce l’idea degli assistenti civici una “follia finalizzata ad avere maggiore visibilità”.

