Covid-19 plasma: dopo un mese di cure un 50enne padovano è stato dichiarato guarito e ha fatto rientro a casa. Il sistema funziona

Covid-19 plasma: un altro importante risultato è stato raggiunto nelle cure dal virus con quiesto metodo. Oggi infatti ha fatto rientro nella sua casa in provincia di Padova un 50enne colpito dal Coronavirus. Al momento è il primo paziente dimesso dall’Ulss 6 Euganea e trattato con il plasma iperimmune, già ribattezzato “il plasma dei guariti”.

Il suo dramma personale era cominciato il 20 aprile scorso. Difficoltà respiratorie, febbre alta e la visita al Pronto soccorso dell’Ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia. Il tampone aveva confermato la sua positività al Covid-19, con un quadro clinico precipitato nei giorni successivi. In breve l’uomo era finito in Terapia intensiva e qui era stato intubato.

Alla luce della situazione complessa, i medici dello staff di Schiavonia avevano deciso di sottoporlo alla nuova terapia sperimentale. In tutto tre infusioni consecutive di plasma donato da anonimi ex pazienti guariti. Quel plasma era stato trattato secondo il protocollo del Dipartimento Immunotrasfusionale Interaziendale, diretto dalla dottoressa Giustina De Silvestro. E ha funzionato, come può testimoniare Andrea.

Le sue condizioni infatti sono migliorate in maniera rapida. Già il 1° maggio aveva lasciato la Terapia intensiva, passando in reparto Covid ordinario. Poi ha trascorso una settimana di riabilitazione all’Ospedale di Camposampiero. E dallo scorso fine settimana (ma la notizia è stata confermata solo oggi) giovedì scorso è a casa, per stare con la famiglia.

Covid-19 plasma: il Veneto studia una vera Banca per raccoglierlo



Covid-19, il plasma funziona perché qudesto non è nemmeno il primo caso in Italia di guarigione. Felice Andrea, la sua famiglia ma anche lo staff dell’ospedale. A partire dal dottor Fabio Baratto

direttore della Terapia intensiva a Schiavonia. Secondo lui la cura al plasma è un efficace ponte fino a quando non sarà scoperto il vaccino. “Stiamo ancora studiando le dinamiche, ma nella maggior parte dei pazienti da noi trattati sta dando risultati incoraggianti”, ha spiegato.

Un risultato importante anche per tutta la sanità veneta, come testimonia il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta: “Il Veneto si conferma all’avanguardia nel cercare nuove strade per il contrasto al Covid-19. Anche noi stiamo dando il nostro contributo alla sperimentazione della trasfusione, in pazienti con forma grave di Coronavirus”. E rivolge un invito: sollecita tutte le persone che hanno sconfitto il Covid-19 a diventare donatori di plasma. Un aiuto prezioso, tanto che il Veneto sta già organizzando una Banca, come quella del sangue.

Lo scopo finale è ottenere dal plasma iperimmune prodotti farmaceutici anti Covid-19 che contenganio gli anticorpi neutralizzanti specifici. Il plasma raccolto viene stipatonegli ospedali attrezzati e sarà affidato all’industria farmaceutica per la lavorazione. In attesa delo vaccino, una prima via importante

