Covid-19 bollettino di oggi 25 maggio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia.

Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 25 maggio 2020. Il numero dei casi positivi è di +300, il che porta il conteggio dei casi totali a 55300, con una variazione di -1294 casi al momento. Per quanto riguarda il triste numero dei morti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 92 decessi, per un totale di 32877 morti. I guariti invece diventano 141981 grazie alle 1502 persone guarite nelle ultime ore.

Covid-19, il bollettino del 25 maggio: salgono i morti

La Lombardia continua ad essere in cima per numero di contagi, con ben 148 nuovi casi registrati. Numeri altissimi, che confermano come quella sia la regione al centro dell’intero contagio in Italia. Segue il Piemonte, con 48 nuovi casi e poi l’Emilia Romagna, con altri 29 casi da tenere in considerazione.