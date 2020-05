Si fa sempre più prioritaria la ricerca dei positivi al Coronavirus. Un nuovo test sulla saliva, in grado di fornire i risultati in un’ora, sarà disponibile sui mercati europei a partire da metà giugno.

Per garantire un ritorno alla normalità in sicurezza, la cosiddetta “Fase 2”, è di prioritaria importanza poter identificare in tempi rapidi i positivi al virus, soprattutto se asintomatici. A partire dalla metà del mese prossimo è stato annunciato il lancio sul mercato, inizialmente in Europa, di un nuovo test diagnostico, effettuato a partire dalla saliva del paziente.

La produzione su larga scala è già iniziata e – come ha fatto sapere in un comunicato stampa il consorzio francese che lo ha sviluppato – dovrebbe essere disponibile sui mercati europei a partire dalla metà di giugno.

Coronavirus, test sulla saliva: risultati nel giro di un’ora

Ad aver sviluppato il nuovo test rapido, battezzato EasyCov, è un consorzio francese di cui fanno parte la società biotecnologica Skillcell, il laboratorio Cnrs Sys2Diag e la company digitale Vogo. Il test richiede un campione di saliva del paziente – meno di un millilitro – raccolto sotto la lingua, e ad eseguirlo dovrà essere un operatore sanitario. Il risultato a quel punto sarà disponibile in circa un’ora.

Non si tratta dunque di un test fai-da-te, di quelli acquistabili in farmacia ed eseguibili a casa autonomamente. Un test di questo tipo è stato invece approvato ad inizio mese negli Stati Uniti, dalla Food and Drug Administration.

L’ostacolo maggiore però, nel caso dei test da eseguire autonomamente, è di tipo logistico. Il paziente infatti, una volta raccolto il campione di saliva, deve provvedere personalmente all’invio presso un laboratorio autorizzato che provvederà alle analisi.

