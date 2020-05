L’Oms ha deciso di sospendere momentaneamente i test sull’idrossiclorochina per la cura del Coronavirus: preoccupazione per la sicurezza dei pazienti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di sospendere momentaneamente le sperimentazioni sull’idrossiclorochina per curare il Coronavirus. La scelta è stata annunciata da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’agenzia sulla salute facente parte dell’Onu, in una conferenza a Ginevra, in Svizzera. La preoccupazione dell’Oms riguarda la sicurezza dei pazienti, visto che da un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica inglese ‘The Lancet‘ è emerso che tra coloro che hanno utilizzato questa sostanza il tasso di mortalità è più alto. Si fermano, dunque, i test per i malati trattati con il farmaco antimalarico nell’ambito dello studio ‘Solidarity’.

Coronavirus, l’Oms sospende i test sull’idrossiclorochina: cos’è il farmaco antimalarico

Brusco stop della sperimentazione dell’idrossiclorochina e della clorochina come cura per il Coronavirus, con l’Oms che non la ritiene sicura. Secondo quanto affermato da Ghebreyesus tali farmaci sono risultati sicuri in pazienti con malattie autoimmuni e affetti da malaria. I primi dubbi erano venuti all’epidemiologo irlandese Mike Ryan, che aveva affermato che non era stato ancora certificato l’effetto antivirale del farmaco. Al contrario, invece, sono stati effettuati degli studi che ne hanno rilevato pericolosi effetti collaterali.

L’idrossiclorochina è un farmaco usato comunemente per curare la malaria, le malattie reumatiche e croniche, come l’artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico. Gli effetti collaterali più comuni sono vomito, mal di testa, alterazione della vista, debolezza muscolare a volte anche reazioni allergiche. Nei pazienti da Covid-19 ci sono stati casi anche di problemi cardiaci.

