Le forze dell’ordine della Slovenia, al confine con l’Italia, hanno puntato il fucile contro una coppia di civili: i dettagli dell’accaduto

Una coppia di triestini-sloveni, quindi con doppia cittadinanza, sono stati presi di mira dall’esercito al confine tra le due nazioni.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Primorski Dnevnik, i due ragazzi 30enni erano intenti a passeggiare nella zona della Val Rosandra quando due uomini dell’esercito sloveno li hanno minacciati con dei fucili e costretti ad inginocchiarsi.

Dopo le dovute indagini, avendo capito che si trattava di due italo-sloveni, si sono scusati e poi li hanno lasciati liberi. Questo non prima di precisare che erano alla ricerca di “crnci”, un termine dispregiativo per indicare gente di colore e quindi, in questo caso specifico, migranti irregolari.

Negli ultimi tempi era stato rafforzato il pattugliamento a confine per evitare passaggi indisturbati a causa del coronavirus. Quanto accaduto, però, potrebbe far storcere il naso all’Italia e creare delle tensioni tra i governi delle due nazioni.

Confine Italia-Slovenia, Serracchiani chiede chiarimenti a Di Maio su quanto accaduto

La deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani, è intervenuta su quanto accaduto al confine tra Italia e Slovenia. “Chiederò al ministro di Maio di far chiarezza con la Slovenia”, afferma. Poi continua rassicurando che nessun cittadino, italiano o sloveno che sia, deve temere di essere minacciato dalle forze dell’ordine.

Da parte della deputata sarebbe arrivata anche l’informativa alla Farnesina a Roma per vie brevi.

“Vanno compiuti importanti passi nei confronti del governo sloveni in modo tale che la vicenda e tutti i suoi contorni siano totalmente chiari. Qualora venga confermato che a confine ci sono paramilitari che girano armati, reputo ciò inaccettabile”, conclude.

