Call of Duty WW2 gratis, i possessori di Playstation sono in visibilio per una notizie incredibile che sta scuotendo la comunità.

Ogni mese chi ha un abbonamento a Playstation Plus riceve 2 giochi gratis. Chi paga i 5 euro al mese per giocare online e per approfittare di sconti e giochi gratis esclusivi ora gioisce. Dopo il mese di maggio che non ha soddisfatto affatto gli abbonati, che si sono ritrovati con Farming Simulator e City Skyline, ora il servizio rilancia alla grande. Per il mese di giugno, infatti, i videogiocatori con abbonamento Playstation Plus, potranno scaricare gratuitamente uno dei giochi più apprezzati di questa generazione: Call of Duty World at War 2. Il capitolo è uno dei massimi della famosissima saga di FPS e porta i giocatori nel teatro della Seconda Guerra Mondiale, con battaglie epiche e scontri crudissimi.

Call of Duty WW2 gratis su Playstation Network: l’annuncio – VIDEO

Nella campagna principale, il giocatore diventerà il soldato americano Ronald “Red” Daniels. Il ragazzo è uno dei tanti giovani di belle speranza che è stato mandato a combattere sulle spiagge della Francia durante lo sbarco in Normandia. L’inizio del gioco è proprio il D-Day, a cui bisognerà sopravvivere. Il resto dell’avventura si svolge tra le città della Francia fino ad arrivare nel cuore della Germania.

