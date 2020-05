Una vera e propria tragedia si è consumata a Varcaturo di Napoli. Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina incidente per il padre diretto all’ospedale.

Una serata di orrore quella vissuta a Varcaturo, comune di Giugliano in provincia di Napoli, infatti, ieri si è consumata una vera e propria tragedia. Un bambino piccolo di 4 anni è è morto annegato nella piscina di casa.

Sul posto si è cercato di ricostruire la vicenda, con la madre del piccolo che ha raccontato la caduta del bimbo dalla finestra al piano terra, atterrando nella piscina sottostante. Una volta in piscina il piccolo bimbo non è riuscito a tornare a galla, morendo annegato. Il bimbo è stato subito portato al vicino ospedale “La Schiana”, ma poco dopo è stato dichiarao il suo decesso.

Tragedia a Varcaturo, incidente per il padre del piccolo: è grave

Ma ieri sera la sfortuna ha colpito anche il padre del bimbo di quattro anni. Infatti, una volta ricevuta la notizie, il padre del bimbo si è precipitato in ospedale per verificare le condizioni del figlio. Durante il tragitto, però, il padre del bimbo di 4 anni si è ribaltato con la macchina. I tempestivi soccorsi lo hanno portato in ospedale in codice rosso, adesso è grave.

Subito dopo l’incidente mortale del bimbo, i carabinieri di Giugliano sono intervenuti nella villetta di famiglia. Ma non solo, infatti, su luogo dell’incidente è arrivato anche il magistrato di turno della procura di Napoli Nord, che ha disposto il sequestro della salma. Secondo la ricostruzione, il bimbo si sarebbe allonato dalla madre, prima di subire l’incidente mortale.

L.P.

