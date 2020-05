Serie A in chiaro: Spadafora annuncia le date per la possibile ripresa. Ma ha anche in mente una rivoluzione epocale sui diritti

Serie A in chiaro: con la ripresa del campionato, seempre più vicina, è in arrivo anche una svolta epocale sui diritti tv. Lo ha annunciato questa sera il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite del Tg3. Vuole proporre a Sky Sport un accordo per ttasnettere in chiaro, su una delle sue reti, ‘Diretta Gol’ fin dalla prima giornata in programma.

Una decisione presa per motivi legati al Coronavirus: “Dovremmo assolutamente pensarci anche in Italia, eviterà assembramenti in luoghi pubblici e bar”. In fondo il modello esiste ed è quello della Germania che ha ripreso la Bundesliga da otto giorni. Sky Deutschland che detiene i dritti, ha deciso di mostrare la Diretta Gol a chi non è abbonato. Spafadafora, nonostante la Legge Melandri di fatto lo impedisca, vuole importante il modello in Italia: “Sono disponibile a mettere nello stesso provvedimento per la riapertura del campionato anche le norme per arrivare anche in Italia ad avere il rispetto verso tifosi e appassionati”.

Serie A al via dal 134 i 20 giugno, tutte le nuove regole dentro agli stadi



Serie A, l’altra notizia importante di oggi è la data per la ripartenza. Come ha conmfermato lo stesso ministro, o il 13 o il 20 giugno. “Pochi minuti fa ci è arrivato nuovo protocollo proposto dalla Figc per le partite ed è molto simile nelle regole a quello approvato per gli allenamenti. Giovedì ho convocato il mondo del calcio per valutare insieme la data della possibile ripartenza e poter decidere insieme se e quando possa riprendere il campionato”.

Il nuovo protocollo si rifà, per gli aspetti medici a quanto attualmente previsto dal protocollo allenamenti. Ma ci sono molte novità sugli stadi e le partite. Tre le zone all’interno degli impianti.

La Zona 1 sarà l’area tecnica: terreno di gioco, recinto, tunnel giocatori e area spogliatoi. La Zona 2 comprende tribune, aree media e sale di controllo e la Zona 3 le aree esterne all’impianto. L’accesso a queste aree sarà consentito in base a fasce orarie con un minimo e un massimo di presenze per zona a seconda delle varie aree. In particolare nella Zona 1 da un minimo di 10 a un massimo di 106 persone. Nella Zona 2 tra 18 e 118 persone mentre nella Zona 3 il numero varia tra 56 e 109 presenze. Quindi un totale di 300 persone.

E ancora, le squadre dovranno arrivare con percorsi separati e tutti dovranno indossare le mascherine. Gli arbitri arriveranno un’ora e 45 minuti prima, la squadra ospite un’ora e 40 e quella di casa un’ora e mezza in anticipo. Lo staff medico dovrà avere a disposizione mascherine, gel disinfettante e guanti monouso.

Le panchine saranno ampliate e sarà possibile usare le tribune. Inoltre i giocatori berranno in bottigliette personalizzate e sonio vietate vasche del ghiaccio e idromassaggio. Anche le sale antidoping saranno separate.