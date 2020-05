Negli Usa, il New York Times ha deciso di rendere omaggio alle vittime del Coronavirus, pubblicando in prima pagina i necrologi di mille di loro

Tra i paesi maggiormente colpiti dal Coronavirus, ci sono sicuramente gli Usa. Con quasi 100mila vittime, gli Stati Uniti detengono il triste primato per numero di decessi al mondo. Il New York Times ha deciso di rendere omaggio a tutti loro, mettendo in prima pagina i nomi di mille vittime con un breve necrologio.

Nella breve introduzione prima della lista, il NY Times ha voluto spiegare come: “Questi mille nomi rappresentano l’uno per cento di tutte le vittime del Coronavirus, nessuno di loro è solo un numero“. L’iniziativa è stata accolta benevolmente da tutti i lettori del noto quotidiano della Grande Mela. “Servirà come ricordo di quello che stiamo vivendo tra cento anni” ha spiegato l’editore Marc Lacey.

La splendida iniziativa del New York Times per ricordare le vittime del Coronavirus negli Usa è stata accolta benevolmente in tutto il mondo. L’intenzione della testata statunitense è stata quella di trasmettere il messaggio che, dietro ai numeri che si leggono ogni giorno, ci sono persone con migliaia di storie diverse che perdono la vita.

Una decisione simile, lo scorso 29 marzo, la prese anche il Tirreno in Italia. Il quotidiano toscano decise di uscire con una prima pagina decisamente d’impatto, col titolo “I nomi dei numeri”. In memoria degli allora 10mila decessi raggiunti, si decise di inserire i nomi di tutte le vittime in Toscana, sepolte senza neppure ricevere un funerale. Anche l’Eco di Bergamo, che in contesti “normali” pubblicava una pagina di necrologi, si è ritrovata a dover riempire 10 pagine coi nomi delle vittime della terribile pandemia che ha devastato il mondo.

