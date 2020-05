Lutto nel mondo dello spettacolo, morto Antonello Riva

Antonello Riva, chef di fama nazionale è morto. Nato e vissuto a Roma, si è spento a soli 69 anni. La famiglia, tramite il suo profilo Facebook personale, annuncia: “Per chiunque volesse salutare Antonello, i funerali si terranno Lunedì 25 Maggio 2020 alle ore 10:00 presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Piazza Euclide. Ci si disporrà uno per banco e vista la grande capienza della navata principale sarà possibile rispettare il distanziamento sociale“.

In questo modo chiunque potrà dare il suo ultimo saluto ad un amato chef e figlio di un volto noto della tv.

Chi era Antonello Riva

Rinomato chef, figlio di Mario Riva e Diana Dei. E’ stato gestore di due locali nel Lazio dal 2002 al 2008: L’Elefantino, a Roma e L’Elefantino al mare a Orbetello. Antonello Riva l’abbiamo anche visto sui nostri schermi, infatti 2002 al 2004 ogni sabato e domenica condusse per “Mattina Due” la rubrica di gastronomia. Un anno più tardi, condusse con Iva Zanicchi su Canale 5, “Il piatto forte”.

Antonello è stato il fondatore, insieme alla madre, della Scuola di Teatro Mario Riva, in onore del padre, grande conduttore televisivo che si è spento a soli 48. La scuola di teatro è tutt’oggi presente in Via Archimede, ai Parioli.