Morta a 93 anni Anna Bulgari, erede della dinastia di gioiellieri

Si è spenta a 93 anni, Anna Bulgari Calissoni, erede della famosa dinastia di gioiellieri. Nata nel Lazio, nel 1927, da una famiglia piuttosto benestante, ha vissuto una vita travagliata segnata da un grosso trauma.

Nel 1983, Anna e suo figlio Giorgio furono rapiti ad Aprilia (Latina), poco a sud di Roma, dall’Anonima sarda.

Morta Anna Bulgari: il rapimento

Anna Bulgari, il 19 Novembre 1983 fu rapita insieme a suo figlio, Giorgio. Anna stava rientrando, di sera, in casa con suo marito, Franco Calissoni. Due uomini armati presero lei e suo figlio puntandogli una pistola alla tempia e rinchiudendoli nel portabagagli di una Fiat 132.

Quattro miliardi di lire: questi i soldi chiesti per il riscatto. All’ora erano tempi difficili, i sequestri erano quasi all’ordine del giorno, ma quella con l’Anonima sarda, fu una trattativa molto complicata. L’ultimatum per il riscatto era fissato al 15 Dicembre, ma i banditi non videro arrivare soldi.

La sera del 17 Dicembre, Franco Calissoni si vide recapitare a casa una busta contenente un orecchio: quello del figlio Giorgio. Soltanto 4 giorni dopo, il riscatto fu pagato. La sera della vigilia di Natale, il 24 Dicembre 1983, i due vennero rilasciati. Giorgio riportava una grave infezione all’orecchio che gli fu amputato, ci sono voluti 5 interventi negli USA per rimettere a posto il danno.