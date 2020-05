Il sindaco Sala traccia la via per la fase 2. Intervistato da La Repubblica, la guida cittadina spiega il modo in cui Milano dovrà ripartire e non risparmia un attacco a molti ministri in carico.

Coronavirus, Milano è a un bivio storico. A riferirlo è direttamente il sindaco Giuseppe Sala. Intervistato da La Repubblica oggi in edicola, il primo cittadino ha tracciato la via per una pronta rinascita del capoluogo lombardo prima che sia troppo tardi.

Il sindaco Sala chiede nuovi ministri

La città milanese, cuore pulsante d’Italia, è a un vero e proprio crocevia adesso: “Siamo veramente vicini al bivio. O torniamo al passato, privilegiando l’idea di città chiusa e provinciale. Oppure, con coraggio, possiamo mettere mano al tema dell’ambiente, che per Milano è cruciale. E io mi schiero senza se e senza ma per questa seconda possibilità”, riferisce la guida cittadina.

Ma servirà anche una risistemazione politica interna per ripartire. Sala, a tal proposito, parla anche degli errori dell’amministrazione lombarda: “Riconosco l’impegno di Fontana, ma che Regione Lombardia non ammetta alcun errore è molto difficile da comprendere. Però se hai un solido sistema di presidio territoriale della sanità, se riesci a curare i malati a casa loro e prima, cambia tutto in meglio.

Ma ciò che in realtà si augura il politico è rimpasto del Governo dopo questo periodo di crisi. Ovvero una sostituzione di alcuni ministro non rivelatosi del tutto adeguati. Sala ne fa un discorso di meritocrazia e competenze specifiche, le quali, spesso, non si sono palesate in questi mesi di difficoltà. “Una parte dei ministri non è stata nominata per una comprovata esperienza specifica del settore di cui si occupa, o per una lunga esperienza politica. Perché parliamo sempre di meritocrazia e poi accettiamo che i ministeri non siano guidati dai più competenti?”, riferisce schiettamente il sindaco. Vorrebbe una scolta immediata Sala. Anche perché: “Questo governo ha il compito più difficile dal dopoguerra”.