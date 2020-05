Kurt Cobain, la chitarra finisce all’asta. Lo struimento utilizzato dall’ex frontman dei Nirvana agli Mtv Unplugged parte da una base pazzesca

Kurt Cobain, la chitarra finisce all’asta insieme ad altri oggetti appartenuti all’ex leader dei Nirvana scomparso a 27 anni. Il

19 giugno 2020 la mitica 1959 Martin D-18E usata da Cobain nel 1993 all’Mtv Unplugged di New York sarà battuta. E la base di partenza dell’asta è pari a 1 milione di dollari (oltre 900 mila euro al cambio attuale).

Intanto, per chi volesse ammirare la chitarra, è stata osposta da qualche giorno all’Hard Rock Cafè di Piccadilly Circus, a Londra. Il 19 giugno sarà messa all’asta online. Quindi lo strumento riuscirà a superare, in valore commerciale, la chitarra di Bob Dylan venduta nel 2018 per mezzo milione di dollari.

In effetti molti degli oggetti che Kobain ha posseduto nella sua breve vita sono diventati veri e propri oggetti di culto. Solo per fare un esempio, nel 2019 durante un’asta fu venduto per 22mila dollari un piatto di carta nel quale Cobain aveva mangiato una pizza. E altri oggetti venduti per migliaia di dollari sono la fender Stratocaster parzialmente distrutta durante l’ultimo tour della band ma anche una camicia e il maglione che Cobain indossava durante l’esibizione all’MTV Unplugged.

Kurt Cobain, non solo la chitarra all’asta nel prossimo giugno



L’asta per aggiudicarsi la chitarra di Kurt Cobain è in programma il prossimo giugno a Beverly Hills, durante l’evento Music Icons. Il presso di base è decisamente alto per uno degli oggetti utilizzato cinque mesi prima che il leader dei Nirvana si suicidasse passando direttamente nella leggenda.

La chitarra sarà venduta nella sua custodia rigida originale decorata con l’adesivo dell’album “Feel the Darkness”. In più anche un set di corde usate, plettri e un borsello scamosciato. Ma durante l’asta potranno essere acquistati altri cimeli della band, come la chitarra Fender Strat usata da Cobain per il tour di “In Utero”.