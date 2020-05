Isole Tremiti, un traghetto della Tirrenia arrivato da Termoli è finito sugli scogli a causa di una manovra sbagliata. Non ci sono feriti

Questa mattina, un traghetto della Tirrenia è finito sugli scogli dell’isola San Nicola, che fa parte dell’arcipelago delle Isole Tremiti. La nave, partita da Termoli in mattinata, è arrivata ai ridossi della provincia foggiana intorno alle ore 11. Una manovra sbagliata da parte del conducente ha portato il traghetto a finire contro gli scogli, vicino al porticciolo dell’isola.

L’imbarcazione, con a bordo sette passeggeri, alla fine non ha riportato danni gravi, e non è stato registrato alcun ferito. Resta da capire il motivo che ha portato alla manovra sbagliata. Secondo le prime ricostruzioni, il tutto sarebbe riconducibile ad un guasto alle manette del traghetto, che ha complicato la guida al conducente.

Isole Tremiti, traghetto sugli scogli: i soccorsi

Questa mattina, intorno alle ore 11, un traghetto della Tirrenia da Termoli è finito contro gli scogli delle Isole Tremiti. Subito dopo l’incidente, dovuto probabilmente ad un guasto alle manette dell’imbarcazione, la Capitaneria di porto delle isole si è recata sul luogo del disastro, soccorrendo le persone a bordo. Alcuni sub, inoltre, si sono immersi per verificare i danni al mezzo a contatto con le rocce.

Qualche ora dopo, il traghetto è stato rimosso dalla zona e trasportato in direzione banchina, così da capire il motivo che ha portato il conducente alla manovra avventata. Marco Napolitano, titolare di un hotel della zona, ha commentato l’accaduto: “Speriamo non sia nulla di grave e che il traghetto possa tornare in funzione già da settimana prossima“. L’imbarcazione, infatti, è uno dei pochi modi che hanno i turisti per recarsi alle isole Tremiti.

