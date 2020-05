Secondo la nota virologa Ilaria Capua le caratteristiche del Covid-19 sarebbero legate alla vita in città: il futuro potrebbe essere tornare alla natura

In attesa che si trovi una cura o un vaccino per combattere il Covid-19, i grandi scienziati del mondo cercano di studiarne le sue caratteristiche. La nota virologa italiana Ilaria Capua, dirigente del One Health Center of Excellence in Florida, ha provato a dare una sua chiave di lettura. “Il virus è una malattia tipica delle città, legate ai trasporti e all’ambiente – ha affermato in un’intervista a La7 – la pandemia è scoppiata soprattutto in Lombardia e a Milano, non può essere solo colpa del loro servizio sanitario. Dovremo ripensare il nostro futuro, l’epidemia è la prova che non dobbiamo sfidare la natura, altrimenti ci estingueremo“.

Covid-19, Ilaria Capua a La7: “Ripensiamo al futuro, coesistenza civile con la natura”

La scienziata italiana ed ex parlamentare ha parlato di un futuro in cui la vita dovrà essere meno frenetica e meno caratterizzata dall’uso delle macchine. “In Lombardia c’è una rete molto attiva tra le città, in cui le persone si muovono in massa e questo e questa vicinanza fisica è rischiosa. Basta un solo infetto per far scatenare l’epidemia“. La Capua, molto apprezzata dalla comunità scientifica internazionale per il suo lavoro per la ricerca sull’influenza aviaria, è convinta che ci sia bisogno di rivoluzionare la mobilità. “Il Covid si è diffuso nei treni e negli aerei, sarebbe il caso di studiare un piano per evitare che la genti si ammassi nei mezzi pubblici”.

