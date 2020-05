Ad Hong Kong è scattata la protesta contro la legge sulla sicurezza disposta da Pechino: la polizia ha arrestato 40 persone

Ad Hong Kong, territorio autonomo situato nel Sudest della Cina, è scoppiata la protesta che ha visto centinaia di persone unirsi in marcia per le strade del quartiere di Causeway Bay. I motivi del corteo risiedono nella legge sulla sicurezza nazionale proposta da Pechino. Essa andrebbe a minacciare l’autonomia di Hong Kong. Da lì è partita un duro tentativo da parte delle forze dell’ordine per reprimere il corteo non autorizzato.

Intanto da Pechino fanno sapere che la legge va immediatamente approvata ed, essendo una questione interna della Cina, non si tollereranno interferenze.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Cina: “Pronti a collaborare per l’origine del virus”

Proteste ad Hong Kong, la polizia lancia lacrimogeni ed arresta 40 persone

Le persone, per la protesta, si sono riunite nei pressi del magazzino Sogo di Causeway Bay e al Southorn Playground di Wanchai a partire dalle 13 locali (ore 7 italiane, ndr) per “lottare in favore della democrazia”.

La polizia, in tenuta antisommossa, ha inizialmente tentato di sedare la protesta chiedendo alla folla di disperdersi. Le persone, unite a formare un grande muro, hanno urlato: “Niente rivoltosi, solo tirannia” e non hanno arretrato di un metro.

A quel punto, la risposta delle forze dell’ordine è arrivata con il lancio di diversi lacrimogeni tra Hennessy Road e Percival Street. Successivamente, tra scontri ed urla, la polizia ha arrestato ben 40 persone. Tra queste anche Tam Tak-chi, attivista di Power People.

La polizia di Hong Kong ha esploso cariche di gas lacrimogeni nel quartiere di Causeway Bay, mentre centinaia di persone marciavano in strada per protestare contro la legge sulla sicurezza nazionale in discussione al Congresso del popolo di Pechino. pic.twitter.com/RFp8MBZY84 — Atlantide (@Atlantide4world) May 24, 2020

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, tornano movida e strade piene: i sindaci contrattaccano