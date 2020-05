Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga lancia l’allarme al governo: “Regioni annientate, non ci sono soldi per le spese ordinarie”

La fase 2 è cominciata a pieno ritmo, ma i problemi economici dell’Italia cominciano a diventare sempre più insostenibili. Oltre alle aziende e alle piccole imprese, ad essere in difficoltà ci sono anche gli enti territoriali pubblici, che hanno visto una drastica riduzione delle entrate. Dal Friuli-Venezia Giulia arriva l’appello disperato del governatore Massimiliano Fedriga, che tramite l’agenzia di stampa ‘Adnkronos‘ afferma: “Non ci sono più soldi per fare nulla, nemmeno per le spese ordinarie. Chiamerò qualcuno del Governo per dirgli che sarò costretto a chiudere gli ospedali“. Il presidente leghista attacca l’esecutivo: “Con il decreto di maggio si uccidono le Regioni, non ho più risorse. Noi siamo una Regione virtuosa, versiamo a Roma più di quanto riceviamo“.

Friuli-Venezia Giulia, il governatore Fedriga all’attacco del governo

“Il governo continua a chiederci dal 2011 un contributo straordinario, che noi abbiamo chiesto di sospendere perché non ce la facciamo più, ci costringono ad operare in deficit“. Sono parole molto dure da parte di Fedriga, che spiega la tragica situazione: “Stimiamo che ci sia un crollo delle entrate di 700 milioni di euro, in un bilancio complessivo di 5,5 miliardi, ma nel frattempo da Roma ci chiedono un contributo straordinario di 726 milioni, è insostenibile“.

Sulle riaperture l’esponente della Lega esprime soddisfazione: “Vedo comportamenti responsabili dei cittadini, anche se c’è qualche problema per quanto riguarda la movida, come accaduto un po’ in tutta Italia. Ma in molti non hanno ancora riaperto, c’è un po’ di timore. Il turismo? Si usa la scusa del Coronavirus per fare dumping, tra la situazione della nostra Regione con quella di Austria e Germania non c’è molta differenza, l’Italia deve farsi sentire in Europa“.