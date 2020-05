Fase 2 Roma: tavolini all’aperto, la nuova delibera del Comune fissa i paletti per bar e ristoranti della Capitale



Fase 2 Roma: tavolini all’aperto, è arrivata finalmente la delibera sulle occupazioni di suolo pubblico per bar e ristoranti. Approvata giusto prima del weekend, mette alcuni paletti importanti con un criterio fondamentale. Il numero magico è 35 per cento. In pratica i locali che godono già dell’occupazione di suolo pubblico per tavolini può aumentarla del 35%.

L’esercente dovrà preparare un progetto e inviarlo per via digitale al Comune che lo esaminerà. Inizialmente tutti saranno liberi, sempre rispettando il vincolo del limite fissato dal Comune. Però entro 60 giorni gli uffici preposti, in caso di inadempienze, potranno rifiutare la domanda. Ed entro i sette giorni succesivi tavolini e sedie di troppo dovranno essere rimossi.

Una scelta diametralmente opposta a quello ad esempio di Milano. I locali devono oggettivamente avere più spazio per rispettare il distanziamento tra i clienti senza perdere troppi posti. Ma nel capoluogo lombatrdo ogni gestore deve attendere l’assenso del Comune che arriverà al massimo entro 15 giorni dall’inoltro della domanda.

Fase 2 Roma, i criteri scelti dal comune per l’occupazione del suolo pubblico



Fase 2, a Roma quindi almeno sulla carta ai gestori dfei locali è concesso un margine maggiore di flessibilità. Ma quali sono i criteri in base ai quali gli uffici comunali possono bocciare in toto o in parte la richiesta? L’articolo 14 della Delibera parla di “criteri minimi” individuati dagli Enti preposti. E questo sembra limitare di molto il numero dei locali che effettivamente potranno allargarsi.

In più secondo la sindaca Raggi già da domani, lunedì 25 maggio, le domande potranno essere inoltrare. In realtà il Consiglio Comunale non ha ancora ratificato il testo e quindi occorrerà attendere almeno quel passaggio.

Nessuna concessione invece per chi non ha la somministrazione. A Milano altri generi di locali, come pizzerie al taglio, gelaterie, panetterie o gastronomie hanno avuto la possibilità di allargarsi. A Roma invece almeno per ora no. Discoso diverso invece per chi non ha mai avuto nessuna occupazione di suolo pubblico concessa. Avranno la possibilità di chiederla, almeno in maniera temporanea sino al 31 dicembre 2020 in virtù del 35% dello spazio interno. Ma ovviamente lo spazio esterno deve essere adeguato.