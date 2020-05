I Musei Vaticani riaprono: ecco come e quando. In vista della piena fase 2, anche i capolavori ecclesiastici riaprono al pubblico. E’ già tutto pronto in vista di una ripresa effettiva delle visite.

Coronavirus e la fase 2, anche i Musei Vaticani sono pronti a riaprire in totale sicurezza. L’appuntamento è per il prossimo 1 giugno, dove sarà nuovamente possibile far visita alle magnifiche strutture ecclesiastiche chiuse dallo scorso marzo a oggi.

I Musei Vaticani riaprono: ecco come

Ovviamente ci sarà un protocollo preciso da seguire per la tutela di interessati e lavoratori. All’ingresso, infatti, bisognerà sottoporsi all’oramai classico controllo della temperatura e bisognerà accedervi muniti obbligatoriamente di mascherina. La regola principale, ovviamente, sarà quella di non creare assembramenti.

E per evitarli sarà necessario prenotarsi on line, attraverso il seguente sito ufficiale: www.museivaticani.va. Dato il momento particolare, in questo caso non verrà applicato il costo di 4 euro solitamente aggiunto per la prevendita. Cambiano anche gli orari proprio al fine di un ingresso dosato e senza creare affollamenti pericolosi.

Da lunedì al giovedì, infatti, le Collezioni Pontificie resteranno aperte dalle ore 10.00 alle 20.00, con ultimo ingresso previsto al massimo entro le 18.00. Nel weekend, invece, c’è anche una maggior disponibilità: l’orario va infatti dalle 10.00 alle 22.00 per il venerdì e il sabato, con l’ultima possibilità di accedervi alle ore 20.00. Interrotta per il momento, invece, l’apertura del l’ultima domenica del mese.

Oltre ai Musei Vaticani, torneranno ad essere accessibili al pubblico anche le Ville Pontificie di Castel Gandolfo. In questo caso l’accesso è consentito unicamente tra il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Sarà sempre necessario prenotarsi in anticipo.