Diletta Leotta ha da pochissimi minuti condiviso un’immagine pazzesca, che sta accendendo i social networks e tantissimi fan.

Diletta Leotta è tornata ad accendere Instagram. La biondissima ragazza di origini sicule è ormai una delle più famose personalità del Belpaese, con un seguito davvero pazzesco. La donna è una delle influencer più importanti di Italia, dato che il suo successo è senza dubbio ormai noto ovunque. Partita dagli studi di Sky Sport, la bellissima donna si è fatta man mano un nome nel mondo del giornalismo sportivo e non solo. Ha iniziato ad essere invitata ad eventi e a delle cerimonie importanti, aumentando ulteriormente la sua fama. Ed ora che è volto di DAZN, la Leotta è una delle donne più amate e seguite d’Italia.

Diletta Leotta in posa con un costume mignon, il web impazzisce – FOTO

La giornalista è senza dubbio occupata a riposarsi un po’, all’aperto, dopo il lockdown. Nell’ultima foto pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, la donna ha condiviso una foto che sta facendo molto scalpore. L’intera figura della giovane ragazza è a disposizione dell’obiettivo, che la riprende mentre poggia sul lato, distesa. A far discutere è senza dubbio il suo costumino, davvero piccolo e strettissimo, che mette in risalto tutte le sue curve e le sue beltà. La ragazza è un vero e proprio splendore, come affermano i fan nei commenti del suo profilo.