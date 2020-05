Il bollettino di domenica 24 maggio sulla situazione Covid-19 in Italia, i numeri pubblicati dalla Protezione Civile: solo 50 morti, ma mancano i dati della Lombardia sui decessi

Pochi minuti fa sono stati pubblicati dal Dipartimento di Protezione Civile i numeri del bollettino sul Covid-19 di domenica 24 maggio. Ancora in calo il numero dei nuovi contagi, che oggi ammontano a 531, mentre i guariti sono 1.639. Il dato sui morti, “solo” 50 nelle ultime 24 ore, è incompleto perché la Regione Lombardia non ha ancora comunicato il numero dei decessi. Per effetto di ciò le persone attualmente positive sono 56.594 (-1.158 rispetto a ieri). I casi positivi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 229.858, i decessi sono 32.785, mentre i guariti sono arrivati a quota 140.479. Attualmente in terapia intensiva ci sono 553 persone, -19 rispetto a ieri, mentre i pazienti ricoverati in ospedale sono 8613, 82 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. Oggi, però, sono stati effettuati meno tamponi rispetto ai giorni scorsi: 55.824.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, il bollettino del 23 maggio: 669 positivi e 2120 guariti

Covid-19, il bollettino del 24 maggio: i dati delle singole Regioni

Il dato più significativo, come sempre, riguarda la Lombardia, che oggi fa registrare 285 casi positivi, comunque meno di ieri. La seconda Regione per contagi oggi è la Liguria con 53, seguita da Emilia-Romagna con 45 e Piemonte con 43. A quota zero oggi ci sono Umbria, Sardegna e Calabria, con numeri molto bassi in quasi tutte gli altri territori.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Cina: “Pronti a collaborare per l’origine del virus”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24