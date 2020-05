Nonostante l’epidemia da Coronavirus, tornano a riempirsi le strade per la movida notturna. I sindaci contrattaccano e puntano il dito contro i cittadini.

E’ bastato allentare qualche misura di sicurezza per far tornare i cittadini a riempire le strade di Sabato sera. Nonostante il Coronavirus non sia sconfitto, la gente da Nord a Sud è tornata a popolare le strade con la movida del sabato sera. Assembramenti ovunque, senza rispettare il metro di distanza diventato quasi un utopia, con le strade vuote della quarantena che ormai sono solamente un brutto e lontano ricordo.

Però con i cittadini che tornano in massa a popolare le strade italiane, si rischia di far scoppiare un nuovo focolaio. Così a solamente cinque giorni dalle riaperture, tornano a pieno regime bar e ristoranti laddove è possibile. Dov’è possibile la polizia prova ad intervenire con multe, noti i casi a Ponte Milivio, Roma, o del bar chiuso a Perugia. Ma il codice rosso è scattato a Brescia, una delle città simbolo dell’epidemia. Qui i cittadini sono ritornati in massa, senza rispettare le distanze, ritornando in bar e ristoranti.

Ma i sindaci stavolta non ci stanno, e pur di limitare gli assembramenti, alzano la voce contro i cittadini.

Coronavirus e movida, i sindaci italiani alzano la voce

Con tutti i casi di assembramenti verificati da Nord a Sud, i sindaci italiani hanno deciso di alzare la voce. Primo su tutti è stato proprio il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che ha denunciato il tutto ed ha affermato: “O riusciamo a contingentare gli accessi o firmo un’ordinanza di chiusura della piazza“.

A sorpresa, rimprovera i suoi cittadini anche Attilio Fontana, promotore delle riaperture anche durante il lockdown. Il contestato governatore della Lomabrdia ha annunciato: “Nuove restrizioni, per evitare che il lavoro svolto finora grazie alla maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti“.

Interviene anche il sindaco di Verona, Federico Sboarina, che a causa dei numerosi vetri rotti ritrovati dopo la serata di sabato, ha annunciato che si potràè bere alcolici in strada solamente dopo il 2 giugno. Restrizioni ancora più dure a Perugia, dove il sindaco impone la chiusura di tutti i locali alle 21.

L’unico che forse ha cercato la strada della comprensione è il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha ricordato che i giovani dopo tanto tempo a casa si saranno dimenticati i limiti che si sono sempre dati.

Situazione delicata in Italia, dove l’epidemia non è ancora sconfitta, ma comunque sembra essere tornato tutto come prima ed il virus sembra solamente un lontano ricordo. Vedremo se per limitare nuovi focolai i sindaci annunceranno nuove misure restrittive.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Italiana, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24