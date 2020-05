Coronavirus, Israele ha addirittura individuato ed isolato un consistente numero di anticorpi per cercare di battere la malattia.

Il Covid-19 ha, almeno in parte, fatto ricordare agli uomini i grandi risultati che si possono ottenere se solo si decide di lottare insieme per un fine comune. I ricercatori di tutto il mondo si stanno dando da fare per trovare un modo di rallentare il contagio e poi eliminare del tutto questa pandemia che ha già causato troppi morti.

Per farlo, le migliori equipe del globo stanno lavorando alacremente per sintetizzare un vaccino che porrebbe finalmente fine al problema, sradicando completamente la malattia dai problemi che affliggono milioni di persone in questo momento.

Coronavirus, Israele ha isolato 8 anticorpi per combattere il virus

Israele ha comunicato di aver fatto importanti passi avanti nella ricerca sul coronavirus. Non è di certo una cura, che è ancora in fase di studio e progettazione, ma qualcosina si sta muovendo. Il Paese, infatti, ha annunciato di aver individuato ed isolato ben 8 anticorpi per combattere il coroanvirus, sostengono le ultime da Israele.

Non significa aver trovato una cura, ma di certo sis ta tracciando una strada per la sintetizzazione di un vaccino che possa una volta e per sempre sradicare l’epidemia iniziata a Wuhan. Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere la portata di questa scoperta e di queste ricerche.

