Arriva direttamente dalla Corea del Nord l’annuncio che fa tremare il mondo. Infatti il grande leader ha annunciato l’aumento delle armi nucleari.

Kim è vivo e pronto ad aumentare le armi nucleari nel suo paese. Il leader di Pyongyang, dopo una riunione con i vertici militari, ha discusso le nuove politiche per “aumentare la sua deterrenza nucleare”. A riportare la notizia ci ha pensato la Kcna, riportando l’incontro tenuto dal “Grande leader” nordcoreano.

Un incontro che non avveniva dallo scorso dicembre, quello convocato da Kim, che stavolta ci ha tenuto a convocare nuovamente i capi militari del paese. L’incontro tenuto con la Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori ha avuto come topic le “nuove politiche per aumentare ulteriormente la deterrenza nucleare del Paese“.

Dopo l’incontro Kim ha messo in allerta le forze armate del paese, sostenendo la produzione e la costruzione di nuove armi nucleari.

Corea del Nord, i temi trattati nella riunione convocata da Kim

I temi più importanti trattati nella riunione convocata da Kim sono “importanti passaggi militari e misure organizzative e politiche per rafforzare nel complesso le forze armate“. Nonostante la notizia riportata dalla Kcna, non sono state riportate ulteriori informazioni sulle nuove politiche del leader nordcoreano.

Anche se, sempre l’emittente del paese ha riportato: “sono state prese misure cruciali per aumentare considerevolmente l’abilità delle potenza di fuoco dei pezzi d’artiglieria della Korean Peoplès Army“. Per Kim, infatti, è sempre più importante la produzione militare del paese.

Dopo la riunione, Kim ha firmato 7 “ordini” legati alle misure militari discusse, tra cui quelle sulle responsabilità ed i ruoli delle istituzioni di formazione militare. Inoltre dopo la riunione Ri Pyong-chol, noto per avere un ruolo strategico nello sviluppo degli armamenti, è stato eletto vicepresidente della Commissione militare centrale.

Una riunione che comunque è balzata agli onori della cronaca solamente perchè è la seconda volta che il leader nordcoreano si va vedere in pubblico, dopo l’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti.

L.P.

