400 migranti sono sbarcati a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La nave li lascia a pochi metri dalla riva: i dettagli

Continuano gli sbarchi in Italia, stavolta in Provincia di Agrigento. Circa 400 migranti sono stati trasportati da una nave madre, che poi ha ripreso il largo, a pochi metri dalla riva di Palma di Montechiaro. Sul posto sono sopraggiunti Polizia e Carabinieri per controllare la zona, compreso un elicottero che sta sorvolando l’aera. A piccoli gruppi i migranti si sono messi in fuga nelle campagne circostanti, alcuni si sono diretti verso la statale 115. Alcuni automobilisti in transito hanno affermato di aver ricevuto richieste di acqua e di salire a bordo. Alla ricerca della nave madre ci sarebbero tre motovedette della Guardia Costiera, mentre gli agenti delle forze dell’ordine stanno monitorando l’area circostante il luogo dello sbarco.

400 migranti sbarcano in provincia di Agrigento: le ricerche della forze dell’ordine

Sono momenti concitati a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove poche ora fa sono sbarcati circa 400 persone sulla battigia. Una trentina di essi sono stati subito intercettati e bloccati, mentre altri sono riusciti a fuggire dal luogo di sbarco e sono al momento ricercati dalle forze dell’ordine.