Sky annuncia il terzo Primafila Day, la singolare giornata in cui è possibile noleggiare, gratuitamente, un film dal catalogo della Primafila. Vediamo i dettagli.

Sky annuncia la data del terzo Primafila Day: sarà domenica 24 maggio. Il recente annuncio è stato lanciato dall’azienda sul proprio sito ufficiale. Domani, dunque, tutti i clienti abbonati a Sky Cinema e a Sky Sport potranno usufruire dell’interessantissima offerta.

Come leggiamo dal sito ufficiale dell’azienda, nel mese di maggio, Sky seleziona, di settimana in settimana una particolare giornata i cui i clienti possono godersi, gratuitamente, un film noleggiato dalla Primafila.

Sky: domenica 24 maggio il terzo Primafila Day

Come annuncia la stessa azienda, nel corso dei Primafila Days, i clienti in possesso degli abbonamenti Cinema e Sport, possono usufruire di questa offerta. Di cosa si tratta? I suddetti clienti potranno noleggiare un film a scelta nel catalogo “Primafila Cinema”.

L’iniziativa, per i clienti, è totalmente gratuita, dal momento che i clienti, come riporta Sky, riceveranno uno sconto di 5 euro in abbonamento, visibile sulla prima fattura utile. Lo sconto per l’offerta, come leggiamo dalla fonte, è sempre di 5 euro, a prescindere dal costo del film che si sceglie. Attenzione, lo sconto vale solo per il primo noleggio di ogni “Primafila Day”.

L’iniziativa, fa sapere Sky, non è cumulabile con altre promozioni, ad eccezione dello sconto di un euro per i clienti cinema.

Il prossimo Primafila Day sarà dunque domenica 24 maggio. Tutti i clienti in possesso dell’abbonamento Cinema e Sport potranno godersi, in maniera del tutto gratuita, il noleggio di un film dal cataloco “Primafila Cinema”.

